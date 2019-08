Andrei Ojamets: ei tahaks, et EMist kujuneks turismireis

Eesti naiste võrkpallikoondis tuleb Euroopa meistrivõistlustel palliplatsile järgmisel reedel, kui vastamisi minnakse kodunaiskond Ungariga. Enne EMi seisab Eestil ees kontrollturniir Ukrainas. Peatreener Ojametsa sõnul muutub naiskonna seis järk-järgult paremaks. «Oleme lasnud koormused alla ja füüsiline vorm peaks minema paremaks iga päevaga. On selge, et nädalaga me enam suurt arengut ei tee. Samas loodan väga, et Ukrainas peetavad mängud lihvivad meie koostöö paremaks.»

«Suurem osa meie mängijatest on tegelenud võrkpalliga terve elu ja väga suure hingega. Igale mängijale on EM väga suur väljakutse – võibolla elu kõige suurem sündmus võrkpallis. Kõiki peavad andma oma parima, siis suudame ka tugevatega mängida. Selge on, et paberil oleme autsaiderid. Samas, kui igaüks teeb hea mängu, on meil võimalused olemas. Meie jaoks on ülitähtis võitlusvaim. Tahaksin, et sõltumata vastasest näitaksime iga geim üles tõelist võitlust. Ei soovi, et turniirist kujuneks turismireis. Arvan, et keegi ei taha seda.»