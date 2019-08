Poola väravatemasin sõlmis Bayerniga pikaajalise lepingu

Lewandowksi varasem leping pidi aeguma 2021. aastal, kuid Bayerni tegevdirektori Karl-Heinz Rummenigge rääkis klubi ametlikule kodulehele, et Lewandowski on Bayernile äärmiselt oluline.

«Minu jaoks on Robert parim ründaja maailmas ning ta on olnud tiimi põhimees juba aastaid. Seetõttu on mul hea meel, et ta mängib Bayernis veel pikka aega. Me oleme kindlad, et Robertiga oleme võimelised saavutama enda ambitsioonikad eesmärgid sel hooajal ning ka tulevikus.»