Federer: ei ole nii, et saan kõik mida tahan

Federer eitab jutte, nagu oleks tema mänguaja valinud ning sellega endale võidueelise tekitanud. «Ma ei mäleta, et oleksin midagi küsinud. Minult küsiti küll, millist aega ma eelistaksin, aga see ei tähenda, et Roger küsib Roger saab,» ütles Federer AFP-le.