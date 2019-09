Galerii: Eesti vollemehed surusid Kuldliiga hõbeda põlvili

1. geim: Eesti algkoosseis Toobal, Kreek, Juhkami, Teppan, Täht, Aganits, Rikberg haarab kiirelt ohjad ega lase valgevenelasi kordagi enam ohtlikku lähedusse. Lõpuks vormistatakse geimivõit numbritega 25:17. Eesti näitab mitmekesist ründemängu - punkte tuleb nii diagonaalist, nurgast kui võrgu keskelt -, mitmel puhul on laitmatult toiminud blokk.

2. geim: geimi algus on esimesega sarnane, Eesti spurdib ette 11:7. Siis haagivad külalised end sappa (11:10) ja lähevad suuresti võõrustajate lihtvigade abil ka mööda (16:17).

Geimi lõpp on dramaatiline. Valgevene juhib juba 24:20, kuid Eesti saab eelkõige tänu Robert Tähe võimsatele servidele viis (!) punkti järjest. Seejärel eduseisud vahelduvad, lõpuks tõmbab maratongeimis pikema kõrre Valgevene - 31:29.

3. geim: nüüd on Valgevene kord ohjad haarata (10:8) ja siis need loovutada. Eesti läheb ette 14:11 ega mängi edu enam käest - 25:19. Geimi vaieldamatult efektseima soorituse pakub Täht, kui ehitab 211 cm pikkuse Artur Udrise ette ühemehebloki.