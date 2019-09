PSG alistas kindlalt Reali, Atletico tegi Juventuse vastu ägeda comebacki

Madridi Atletico jäi aga kodustaadionil 48. minutil kaotusseisu, kui Juventuse skoori avas Juan Cuadrado. 65. minutil tegi Blaise Matuidi seisuks juba 2:0. Kusjuures, Diego Simone juhendatavale Atleticole ei lööda Meistrite liigas kodustaadionil just kuigi tihti nii palju väravaid. Õigupoolest ongi sellega (kaks või enam väravat – toim) hakkama saanud nüüd kolm meeskond – Benfica (2015), Chelsea (2017) ja Juventus (2019).

PSG jaoks on Meistrite liiga viimasel kolmel aastal lõppenud kaheksandikfinaalis. Mullu oli PSG väljalangemine eriti valus, sest avakohtumine Manchester Unitedi vastu võideti võõrsil 2:0, ent kodus saadi 1:3 kaotus.

PSG kahjuks ei saa Neymar täna meeskonda aidata. Puudu on ka Edinson Cavani ja Kylian Mbappe ehk kogu PSG ründekolmik. Neymar kannab mängukeeldu kohtunike solvamise eest, teised kaks on vigastatud.

Eelmine hooaeg oli Reali jaoks kahtlemata kurb. Samas toonis on tegelikult alustatud ka tänavu. Neljast Hispaania kõrgliiga mängust on võidetud kaks. Ülejäänud kahelt on lepitud viigipunktiga.