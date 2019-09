Jürgen Klopp: Lampard teeb head tööd, aga oleme homseks lahinguks valmis

Liverpool sõidab Londonisse Stamford Bridge`ile pühapäevaks, et pidada maha Premier League`i 6. vooru matš.

«Lampardi juhendatav Chelsea meenutab mulle omaaegset Dortmundi Borussiat,» tegi sakslane Lampardi suunas komplimendi. Borussia oli Kloppi taktikepi all ülivõimas. Sakslane viis Dortmundi klubi kaks korda Saksamaa meistritiitlini ning 2013. aastal ka Meistrite liiga finaali.

«Lampard on nutikas, ta näeb neid noori kutte iga päev treeningutel. Neil on kõik olemas peale kogemuse,» ütles Klopp.

Liverpool kaotas küll Meistrite liiga mängus Napolile, kuid Inglismaa meistrisarjas pole Kloppi hoolealused juba 14 mängu järjest kaotusekibedust tundnud. Viie võiduga viiest mängust on Liverpool Inglismaa meistrivõistluste kindel liider, teisel kohal oleval Manchester Cityl on viis punkti vähem, Chelseal on koos 8 punkti.