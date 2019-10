Täna otsepilt: Pärnu Võrkpalliklubi heitleb Balti liigas Läti klubi Limbažiga

Pärnu meeskonnd pole hooaja hakul meeskonda täielikult komplekteerida suutnud. Peatreener Avo Keel tunnistas eilsel pressikonverentsil, et endiselt otsitakse kaht täiendust välismaalt. Suvemeeskond otsib täiendusi nurgaründajate ja temporündajate osakonda. Eriti murettekitav seis on pärnakatel just temporündajatega, sest ka ainus senine täiendus brasiillane Eder Levi Kock on taastumas põlveoperatsioonist.