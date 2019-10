PM Walesis. Neuville: hoian Tänakul silma peal ja suudan vajadusel juurde panna

«Päeva algus on olnud rahuldav. Kindlasti oleksin võinud kiiremini sõita, aga lõppude lõpuks kaotasime ainult 0,8 sekundit Tänakule ja võtsime Ogier'ilt kolm sekundit tagasi. Tiitliheitluses püsimiseks pean nendest mõlemast mööduma,» arvas belglane.

«Vaatame, kuidas Tänak sõitmist jätkab ja kas meil on võrreldes temaga midagi juurde panna. Samuti peame jälgima ka meeskondlikku arvestust, sest oleme Kris Meeke'st ees ning see peab ka nii jääma,» mõtles Neuville.

«Suudame alati veidike juurde panna, aga see nõuab ka suuremaid riske. See pole, mida ma tahaksin. Nüüd peaksid rajaolud olema kuivemad ning selgub ka, kuidas meie auto töötab, et saaksime aega tagasi võita,» lõpetas Neuville.