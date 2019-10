PM Walesis: Tänak kergitas kohtunike otsuse peale kulmu

Kaheksandal kiiruskatsel möödus enamik sõitjaid katse lõpus asunud heinapallidest vasakult poolt, nagu oli ette nähtud korraldajate antud rajalegendi järgi. Mõned sõitjad, nende hulgas Sebastien Ogier, möödusid takistusest paremalt, mis andis ajalise eelise.

Ott Tänak ütles pressikonverentsil, et tal pole midagi nende sõitjate vastu, kes lõikasid, aga ausa mängu nimel peavad korraldajad olema kindlakäelisemad. Tänak meenutas, et identne olukord leidis aset Argentina rallil ja seal sai tema karistada, kuid Walesis ei pidanud kohtunikud sarnast rikkumist karistuse vääriliseks.

«Lõpuks ei muutnud see midagi, aga et tulevikus selliseid imelikke asju ei juhtuks, on vaja ausat mängu ja poliitika ei tohiks sporti sekkuda. Meil oli sarnane olukord mõned kuud tagasi ja me saime kõik karistada. Põhjendus oli sama, et me ei järginud korraldajate etteantud rajalegendi, kuid nüüd ei saanud keegi karistada,» ütles Tänak pressikonverentsil.

Sebastien Ogier vastas Tänakule, et ka tema on ausa mängu poolt, aga korraldaja peab olema rangem. «Sellisel juhul peab heinapalli juures olema kohtunik, kes jälgib, et see takistus on täpselt õigel kohal kõikide sõitjate jaoks. Antud juhul, kus sooviti, et me langetaks kiirust, poleks korraldaja üldse tohtinud meile jätta võimalust lõikamiseks. Olekski lugu lõppenud.»