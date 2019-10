Eesti rekordi püstitanud Zirk: tahtsin tiimile võimalikult palju punkte tuua

«Arvan, et väga palju aitas kaasa tugev konkurents ja tahe ujuda hästi, et tiimile võimalikult palju punkte tuua. Kindlasti ei oodanud ma nii head aega, aga ega ma enne starti mõelnud ka sellele. Keskendusin lihtsalt võistlemisele,» vahendas Zirgi sõnu ujumisliidu pressiteade.

«Mulle meeldis väga ajaloo esimene ISLi võistlus. Tekkis tõsine tiimitunne. Sain ka sellest aru, et selles liigas on ajad teisejärgulised. Kõik oleneb sellest, kes saab esimesena käe seina ja toob tiimile rohkem punkte. Kindlasti uus formaat ehk otse finaalid ja palju starte lühikese aja jooksul vajab harjumist. Arvan, et aja möödudes arenen nii mina ise kui ka treenerid ja õpime, kuidas selliseks võistluseks valmistuda, kohapealse tiheda graafikuga toime tulla ning sellest taastuda.»