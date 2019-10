Korvpalliliidu peasekretär peatreeneri valikust: Toijala visioon läks meie omaga kõige lähemalt kokku

Ta ei öelnud, kui pikk leping Toijalaga sõlmitakse ja märkis, et pikemaid kommentaare jagatakse reedel toimuval pressikonverentsil. «Toijala tuleb reede hommikul Tallinna ja teeme terve päeva tööd. Siis lepime temaga ka kõigis detailides täpsemalt kokku. Tema tööpõld tuleb Eestis kindlasti laiem kui ainult meeste koondise juhendamine.»

Ehkki äsja avaldatud pressiteates on kirjas, et Toijalal kestab maikuu lõpuni töö kodumaal Soomes, kinnitas Kuhi, et veebruarikuistes EM-valikmängudes juhendab ta Eesti koondist.