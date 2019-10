Tokyo olümpiamaratoni start antakse kell kolm öösel?

Rahvusvaheline Olümpiakomitee teatas möödunud nädalal, et Tokyo 2020. olümpiamängude maratonidistantsid ning käimisvõistlused tuleb üle viia Sapporosse, mis asub Jaapani pealinnast 800 kilomeetrit põhja pool. Kõik selleks, et hoida sportlasi liigse kuumuse eest.

Kõige põhjapoolsema Jaapani prefektuuri Hokkaido pealinnas Sapporos on temperatuur juulis-augustis keskmiselt 5-6 kraadi madalam kui südasuvises Tokyos.

Tokyo linnapea Yuriko Koike oli ROKi otsuse suhtes väga kriitiline ning ütles, et ROKi president Thomas Bach pole Tokyo linnavalitust otsuse tegemisse kaasanud. Koike ütles, et linnavalitsus teeb kõik selleks, et maratonidistants joostaks Tokyos ning arutab võimaliku öise stardi läbi Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu ja ROKiga.