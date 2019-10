Liverpool võib liigakarikasarja veerandfinaali boikoteerida

Liverpoolil on tihe mängugraafik ja peatreener Jürgen Klopp on pahane, et Inglismaa jalgpalliliit plaanib liigakarikasarja veerandfinaalid pidada 16.-18. detsembril. Liverpoolil on aga 14. detsembril liigamäng Watfordiga ja 18. detsembril Kataris toimuv klubide MMi kohtumine.