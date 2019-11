Kuhu kadus Kalev/Cramo uus mängija? Ootas uut passi ja jõuab varsti Eestisse

«Meil on hooaja jooksul palju reisimist Venemaale ja kui hakkasime uurima uutele mängijatele (samal ajal liitus ka Jonathan Holton - toim) Venemaa viisa tegemise teemat, selgus, et Godfrey pass on täis saanud. Ta pidi hankima uue passi ja meie pidime talle tegema uue reisiplaani. Selle kohaselt peaks ta Eestisse jõudma pühapäeval,» selgitas Kalevi abitreener Indrek Reinbok.