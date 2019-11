Emake loodus võib tänavusele Austraalia etapile kriipsu peale tõmmata

Metsapõlengud on Austraalia idarannikut räsinud juba mitu kuud. Olukorra muudavad halvemaks kuum ilm ning tugev tuul, mille abil saab tuli hoogu juurde. Täna teatasid rallit organiseerivad isikud, et turvalisuse huvides on tühistatud mitmed kohalikud rallivõistlused.

«Coffs Harbori piirkonna seisukord on ööpäevaga järjest rohkem eskaleerunud ning paratamatult mõjutab see ka siinset rallit,» sõnasid organiseerijad. Seni pole MM-sarja osas veel ühtegi sammu astutud, kuid kinnitatakse, et tulekahjude käekäik on aktiivse jälgimise all.

Looduse raevutsemine on seni nõudnud kolme inimese elu, viis kohalikku on kadunud ja ligi 40 raskelt vigastatud. Pea 150 majapidamist on langenud tule lõunapalaks. Kui olud peaksid muutuma väga ekstreemseks ja eluohtlikuks, ei kõhkle ükski korraldaja võistluse katkestamises.