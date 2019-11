Eesti alistas Balti hokiturniiril Rumeenia ja tuli kolmandale kohale

Nagu kaks eelmist kohtumist Ukraina ja Leeduga, nii algas kolmaski matš Eesti jaoks suurepäraselt. Pääsukesed avaldasid mängu esimestest sekunditest korralikku survet ning rumeenlased takistasid eestlasi määrustevastaselt. Eesti tegi korraliku arvulise ülekaalu, hoides vastaseid kõva oma värava ees kõva pinge all. Vaevalt oli Rumeenia taas viienda väljakumängija väljakule saanud, kui Eesti meeskonna liider Robert Rooba põmmutas 1:0! Söödupunktid said kirja vetranhokimehed, 39-aastased Andrei Makrov ja Lauri Lahesalu. Esimese perioodi mõnel viimasel jäi lõhiajaliselt surve alla ka Eesti, kui väravavaht Villem-Henrik Koitmaa megapäästmisi ei pidanud tegema.

Teine kolmandik algas marulise Eesti survega. Kolmas ründekolmik koosseisus Christopher Usov, Kristofer Jõgi ja Aleksander Petrov alustas teise perioodi kolmandal minutil sellist pressi, et rumeenlastele võis tunduda, et mängivad kui mitte Kanada, siis vähemalt Tšehhiga - Rumeenia hokimehed said kolme ja poole minuti jooksul oma tsoonist välja vaevaliseks seitsmeks sekundiks. Aga mida ei tulnud, oli värav. Rumeenia värava all korraldasid eestlased tõelist tulevärki, EEsti ründeäss Siim Liivik lajatas ka latti, kuid siis, nagu välk selgest taevast, pääses keskelt üksi läbi Rumeenia kodanikust Ukrainia hokimees, Vitali Kirišenko ning tegi külmavereliselt seisuks 1:1. Pärast seda mäng võrdsustus ning rohkem II kolmandikul väravavõrku sahisema ei pandud. Küll võttis aga mõned sekundit enne perioodi lõppu karistuse Filipp Šarõgin, nii et viimast perioodi alustas Eesti arvulises vähemuses.