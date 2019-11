Haigusest taastunud Kontaveit: tundsin, et olin elu parimas vormis

USA lahtised meistrivõistlused haruldase haiguse tõttu pooleli jätnud Kontaveit teatas septembri keskel avalikkusele, et käis operatsioonil. Ta lootis tennisekarusselli naasta, kuid taastumine oli aeganõudev ja nüüdseks on hooaeg lõppenud.

«Minult küsiti, kas olen pettunud. Muidugi olen pettunud. See juhtus nii kehval ajal. Tundsin, et olin elu parimas vormis ja mängisin enda arust head tennist. Muidugi see valmistas mulle suure pettumuse ja mul oli raske,» rääkis 23-aastane Kontaveit.

Ta lisas: «Aga iga asi on millegi jaoks hea ja ju see pidi juhtuma. Mul on praegu väga palju tahtmist ja kindel mõte uuesti alustada. Motivatsioon on kõrge, et uuesti mängima hakata. Tõstan koormusi ja üritan end füüsiliselt vormi saada.»

Kontaveit ei osanud praegu kommenteerida, kas ootamatult pikaks veninud mängupaus võib teda kuidagi mõjutada. «Seda on keeruline ennustada. Eks paistab. Ma usun, et füüsiliselt on mul võimalik kiiresti vormi saada,» lausus Kontaveit, lisades, et kavatseb uut hooaega alustada 6. jaanuaril Brisbane’is. Detsembri algul lendab Kontaveit treeninglaagrisse Taisse.