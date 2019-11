Suusaliidu juhatuse liige Andreas Laane: vaevalt et Alaver kunagi treenerina jätkata saab

Kohus mõistis Alaverile aastase tingimisi vangistuse aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Eesti suusaliidu juhatuse liige Andreas Laane ütles, et kohtuotsust tuleb aktsepteerida.

«Pigem on siin küsimus selles, et tuleb oodata ära ka Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) karistus, kuna tegemist on dopingujuhtumiga, siis miinimumkaristus sealtpoolt on neli aastat tegutsemiskeeldu.»

Arvestades, et Alaver on nelja aasta pärast 69-aastane, siis kas on võimalus, et kauaaegne Eesti koondise treener oma ametit ka pärast karistuse kandmist jätkab?

Laane arvates on siin kaks «aga». «Esiteks on Alaver siis juba üsna eakas, teine asi on see, kas keegi üldse soovib tema käe all kunagi treenida,» lisas Laane.

Laane avaldas isiklikku arvamust, et tõenäoliselt oli kohtul piisavalt karme tõendeid Alaveri vastu, sest muidu poleks Alaveri advokaat Aivar Pilv kokkuleppemenetlusega nõustunud.