Käsipallileegion: tähtsaid võite eurosarjas ja Saksamaa karikavõistlustel

Saksamaa amatööride karikavõistlustel jõudsid Rasmus Ots ja SG VTB/Altjührden oma regiooni finaalnelikusse, alistades HSG Heidmarki 29:24 (14:12). Tegemist pole lihtsalt asjaarmastajate sarjaga, siin osalevad sajad klubid alates tugevuselt neljandast liigast. Finalistid pääsevad järgmiseks hooajaks Saksamaa karikavõistlustele ehk riigi 64 tugevama hulka.

Rasmus Ots: tööd on siin väravavahil palju

«Amatööride karikafinaal mängitakse tavaliselt koos Saksamaa karika Final Four'iga, nii et see on suur asi, ehkki minna on veel pikk tee. Meile klubis mingeid pingeid või eesmärke peale ei pandud, sest peamine oli saada rohkem mänge. Neljanda liiga mängugraafik pole liiga tihe, nii et need on vägagi vajalikud kohtumised,» sõnas Ots.

Eesti koondise esiväravavaht otsustas juba kevadel lahkuda Bundesliga klubi Bergischer HC juurest, kus ta peamiselt duubelmeeskonnas esines. Uus meeskond SG VTB/Altjührden langes küll kolmandast liigast astme võrra allapoole, ent plaanib käimasoleval hooajal kiirelt naasta.

«Suvel öeldi selgelt välja, et klubi sihiks on tagasi tõusta. Hooaja algus kulgeb suurte tõusude ja mõõnadega ning ehkki praegu on tulemused head, siis neli-viis põhimeest on vigastustega väljas ja mängud põhikonkurentidega veel ees,» lahkas Ots Oberliga Nordsee tabelis kolmandal kohal paikneva VTB/Altjührdeni hetkeseisu.

«Tööd on siin väravavahil palju, sest mängime väga madala 6-0 kaitsega ning viskeid sajab ohtralt. Seoses vigastustega pole kaitse päris korralikult toimima saanudki ja liiga suurt abi sellest hetkel pole. Usun, et olen siiani hästi hakkama saanud, nii treener kui meeskond on igal juhul rahul,» hindas igas mängus kahekohalise arvu tõrjeid tegev puurivaht.

«Ehkki tegemist on amatöörklubiga, on treeningute ülesehitus ja kogu klubi tegutsemine vägagi professionaalne. Usun, et meeskonnas piisab materjali astme võrra kõrgemal mängimiseks, aga tase on neljandaski liigas kõva ja tõusmiseks peame selle potentsiaali ka väljakul realiseerima,» lausus 27-aastane Ots.

Soomes peetud eestlaste lahingus võitjat ei selgunud

Teistel Saksamaal pallivatel eestlastel nädal ei õnnestunud. Rekordmeister THW Kiel alistas TSV Hannover-Burgdorfi 32:23 (17:12). Mait Patrail andis kaks resultatiivset söötu hannoverlaste kasuks, kes langesid Bundesligas liidrikohalt. SG Flensburg-Handewittil on samuti 20 punkti, kuid parem väravate vahe.

Karl Roosna tabas korra HSG Krefeldi 19:26 (8:17) kaotusmängus SG BBM Bietigheimile ning Karl Toom jäi väravata, kui TV Emsdetten jäi 26:28 (13:12) napilt alla liidermeeskond TUSEM Essenile. Eestlaste klubid paiknevad 2. Bundesligas kahel viimasel tabeliastmel.

Magusa võidu said Rumeenia kõrgliigas ühe värava visanud Martin Johannson ja tema Bukaresti Steaua, alistades seni tabelis samal pulgal olnud CSM Focsani 31:30 (15:15). Prantsusmaa esiliigas kaotas Nice'i Cavigal Handball hoolimata Jürgen Rooba viiest väravast teise mängu järjest, jäädes alla Grand Nancy Metropole HB-le 24:28 (12:14).