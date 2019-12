UEFA president kritiseeris VARi: mõistan, et inimesed teevad vigu, kuid probleemi tekitab hetkel tehnoloogia

VARi esmaotstarve pidi olema kohtunike eksimuste kontrollimine, kui see on hädavajalik. Viimasel ajal saab see üha enam kriitikat. Mitmed tuntud jalgpalliga seotud inimesed arvavad, et süsteemi kasutamine on läinud palju kaugemale, kui see algselt plaanitud oli.

«Mäng on üha enam muutumas ning arvan, et see muutub liiga palju. Kohtunike eksimuste ära kaotamine on läinud liiale,» selgitas Caferin. «Jalgpall peab jääma ettearvamatuks, sest nii mängijad kui ka kohtunikud teevad vigu, kuid reaalsed õigusemõistjad istuvad hoopis kuskil mujal.»

Eriti Inglismaa kõrgliigas, kus VAR esimest hooaega kasutusele võetud, on süsteem teinud mitmel juhul kaheldavaid otsuseid ja võtnud punkt võistkondadelt veidi teenimatult. «Suudan elada, sellega, et inimesed teevad vigu, kuid hetkel räägime tehnoloogiast. See on väga suur probleem.