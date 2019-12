Ott Tänak: Ma tundsin ennast Hyundai roolis kohe väga mugavalt

«Ma tundsin ennast Hyundai roolis kohe väga mugavalt. Hyundai meeskond on väga motiveeritud, mul pole kahtlustki, et saan 2020 aastat alustada väga heast positsioonist. Annan endast kõik, et MM-tiitel võita,» rääkis Tänak Saksamaa väljaandele Rallye Magazine.