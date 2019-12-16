Video: Sebastien Loeb on tantsulõvi

Üheksakordne autoralli maailmameister on kõva tegija ka tantsupõrandal.
Nimelt ilmus sotsiaalmeediasse video, kus Hyundai meeskonda kuuluv Loeb koos Godey Laurène'iga vahvat tantsu tantsib. Kuigi tantsusammude lõpuosa läks paaril sassi, jäävad mõlemad sooritusega ilmselt rahule.
View this post on Instagram
Sebastien Loeb dancing #sebastianloeb #sebastienloeb #loeb #loebracing #danielelena #hyundaiwrc #hyundaii20wrc #wrc #wrcofficial #wrcrally #wrc2018 #wrc2019 #wrclive #wrc8 #wrcplus #wrc7 #rally #rallying #rallylovers #rallylive #rallywrc #juniorrally #rallymobil #rallye #rallyes #rallysport #rallylegend #rallycar #dance @loebracing @sebloebofficiel @hmsgofficial