E, 16.12.2019
«Võistluse ajal pole häda midagi, aga siis, kui pärast jooksu seisma jään, sajab kogu raskus kaela.» Shaunae Miller-Uibo vastus küsimusele, milline osa 400 meetri jooksust on kõige keerulisem.
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Video: Sebastien Loeb on tantsulõvi

Sebastien Loeb (vasakul) tantsuhoos.

FOTO: Instagram

Üheksakordne autoralli maailmameister on kõva tegija ka tantsupõrandal.

Nimelt ilmus sotsiaalmeediasse video, kus Hyundai meeskonda kuuluv Loeb koos Godey Laurène'iga vahvat tantsu tantsib. Kuigi tantsusammude lõpuosa läks paaril sassi, jäävad mõlemad sooritusega ilmselt rahule.

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