Barcelona ja Madridi Real jätsid 17 aasta järel esmakordselt El Clasicos väravad löömata

Avapoolaja põnevaim hetk oli kohtumise 12. minutil, kui pall tabas näiliselt Carvajali kätt. Kohtunik peatas mängu ning otsustas VARi abil olukorda üle vaadata. Siiski selgus, et kätt ei olnud ning kohtumine sai jätkuda. Real oli esimesel poolajal aktiivsem, kuid momente suutsid tekitada mõlemad meeskonnad.

Teisel poolajal oli hiilgav võimalus Realil, kui Benjamin Mendy söötis palli Gareth Bale'ile, kes palli ka väravasse lõi. Seegi olukord vaadati VARi abil üle ning selgus, et Mendy oli palli saades ülinapilt suluseisus. Nii jäi värav lugemata ning ka kohtumine lõppes 0:0 viigiga.

Hispaania kõrgliiga liidrina jätkab nüüd Barcelona 36 punktiga, teisel kohal oleval Realil on punkte sama palju, kuid väravate vahe on Barcelonast kehvem. Kolmandal kohal on Sevilla 31 punktiga.