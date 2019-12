Mourinho: ma olen 100% Tottenhami mees

Sel nädalavahetusel lähevad Inglismaa jalgpalli kõrgliigas vastamisi linnarivaalid Tottenham Hotspur ja Londoni Chelsea. Tottenhami peatreener Mourinho teatas, et hoolimata viie-aastasest Chelsea peatreeneri rollist, on ta praegu 100% Tottenhami mees.

«Minu jaoks on see lihtsalt mäng. Ma olen 100% Tottenhami mees. Olen olnud alati 100% selle klubiga, keda ma parasjagu juhendan. See on olnud nii kogu mu treenerikarjääri vältel,» selgitas portugallane.