Kas Eesti võrkpallikoondise uus peatreener peab valikut juba kahetsema?

Enard sõnas 29. detsembril Postimehele järgmiselt: «Kui ütlesin kodumaal, et tahan minna eestlastega läbi rääkima ja see ei sega mul olümpia valikturniiril (toimub jaanuari alguses Berliinis – toim) Prantsusmaa koondise juures töö jätkamist, siis peatreenerile ja alaliidule see ei sobinud,» selgitas Enard tausta. «Pidin tegema valiku. Ühtpidi oli see raske – mõistagi unistasin kodumaa esindusega olümpiale pääsemisest. Aga samas ei olnud kah: soovisin väga end mõne koondise peatreenerina proovile panna. Olen veendunud, et talitasin õigesti ja tunnen, et sidusin end suurepärase projektiga.»