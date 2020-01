TÄNA ⟩ Kas Eesti laskesuusanaised suudavad nukrasse hooaega päikest tuua?

Mullu paljulubavalt võistelnud naiskond pole tänavu suutnud järgmist sammu astuda. Seni peetud kolmes teatesõidus on eestlannad pidanud leppima kahel puhul 14. ja korra 18. kohaga. Täna on stardis 23 võistkonda, start antakse kell 15.30.

Kuidagi pole head hoogu leidnud Tomingas. «See ei ole see, miks ma sporti teen. Mõistus on otsas. Võib-olla pean ennast natuke koguma ja puhkama. Mingi jama on. See pole see, mis on mul eelnevatel aastatel olnud. Hooaja algusest peale pole head minekut olnud,» sõnas ta ETV2 otse-eetris pärast Ruhpoldingu sprindi 78. kohta.