ÖÖSEL OTSEBLOGI ⟩ Kaia Kanepi alustab Austraalia lahtisi meistrivõistlusi

Kanepi ja tšehhitari Barbora Krejcikova mäng on viienda väljaku teine. Eelnevalt peetakse seal teine naiste üksikmäng sakslanna Julia Görgesi ja slovakitari Viktoria Kuzmova vahel. See algab kell 11 kohalik ehk kell 2 Eesti aja järgi.

Küll pole välistatud, et turniiri esimese päeva ajakava keerab pea peale vihm. Melbourne'is on esmaspäeval terve päeva jooksul suur vihmavõimalus, portaali Accuweather kohaselt on iga mõne tunni järel äikesetormi võimalus.