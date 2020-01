Ajalugu teinud Kontaveit: suutsin säilitada positiivsust ega kaotanud pead

Eesti tennise esireket Anett Kontaveit tegi täna ajalugu, kui jõudis esimese eestlasena Austraalia lahtistel meistrivõistlustel veerandfinaali. Ühtlasi on see ka parimaks saavutuseks Kontaveidi karjääris, sest varasemalt on ta jõudnud slämmiturniiridel kolmel korral neljandasse ringi.