Bryantil ja tema abikaasal oli kokkulepe mitte kunagi ühes kopteris lennata

«Nad leppisid kokku, et ei lenda üheskoos helikopteriga,» ütles perekonnale lähedane allikas väljaandele People.

«Istusin liiklusummikus ning ma ei jõudnud oma lapse koolietendusele. Pidin leidma lahenduse, et saaksin treenida, kuid samal ajal oleks mul aega perekonnaga olla. Kui sain teada, et helikopteriga on mul võimalik 15 minutiga linna ja tagasi jõuda, oli asi otsustatud,» ütles Bryant ühes intervjuus.