Mullu lumerallil Tänakule konkurentsi pakkunud soomlane: tänavu plaanin sama kiire olla

Ta lisas: «Muidugi sõltub palju ilmastikuoludest. Tore, et korraldajad on suutnud teha nii, et ralli toimub, kuid peame ootama ja vaatama, millised on olud. Loodan, et tuleb lund. Meil on sel nädalavahetusel testid. Olenemata ilmast loodan olla konkurentsis.»