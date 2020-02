WRC-sarjas on tekkinud kaks leeri: Hyundai ja M-Sport vs. Toyota

Varasemalt teatas Rahvusvaheline autoliit FIA, et WRC-tiimid tahavad uutel autodel praeguseid mootoreid, kuid ralliportaali Dirtfishi andmeil sooviksid Hyundai ja M-Sport pöörduda kulusäästlikuma variandi poole. Toyota eelistaks senistes masinates kasutatavat jõuallikat.

FIA rallidirektor Yves Matton soovib portaali sõnul sel nädalal kompromissi paika saada. Väidetavalt aitaks R5-auto mootor masinat teha kümme protsenti odavamaks. Matton lisas, et uued WRC-autod võiksid maksta umbes 500 000 eurot. Võrreldes praeguse masinaga on see 35-40 protsenti odavam.

Praegune WRC-auto mootor maksab umbes 150 000 eurot, R5-jõuallikas aga tervelt viis korda vähem. Kui kulutada mootorile aga 40 000 eurot, on selle jõudlus praeguse WRC-jõuallikaga sarnane. Küll muretsetakse, et R5-mootor pole nii vastupidav.

Matton on varem välja öelnud, et tehasetiimidel on uute reeglitega nõustumiseks aega aprillini, vastasel juhul peab FIA taas nuputama hakkama. Dirtfishiga vesteldes lausus belglane, et lõplik otsus võib siiski lükkuda juunikuusse.