PM Skopjes ⟩ Suitsetamine, skeemitamine ja pätipoisid – Balkani kultuur õitseb endiselt

Boris Trajkovski nime kandev areen, kus Eesti korvpallikoondis kohaliku meeskonna vastu 2021. aasta EM-valiksarja avab, ei asu linnasüdamest kaugel. Areen on küll pealtnäha uhke, kuid seda ümbritsev «haljastus» koosneb suures osas prügist. Muide, kolleeg külastas seda paika kolm aastat tagasi: sama trööstitu pilt avanes ka toona.

2008. aastal avatud areen on hiiglama suur, kuid kvaliteedile suurt rõhku ei pandud. Tosina aastaga on lagunema hakanud nii põrandad, seinad kui ka laed, koridorid meenutavad mõnd eelmise sajandi kooli. Vähemalt korvpalliplats on hästi säilinud ja korralik.