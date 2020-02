Poksi Eesti meistrivõistlused tõotavad tulla viimaste aastate pingelisemad

Eeloleval nädalavahetusel Kalevi spordihallis aset leidvad poksi Eesti meistrivõistlused tõotavad tulla viimaste aastate põnevaimad. Põhjus on lihtne - mängus on pääsmed Tokyo olümpia kvalifikatsioonivõistlustele ning neid kohti on sel puhul püüdma tulnud mitmete kaalukategooriate suurimad konkurendid.