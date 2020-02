Anonüümne allikas Rally Estoniast: olukord näib hullumeelne

Üks Dirtfishiga vestelnud allikas rääkis, et autospordiliit soovis MM-etappi ihkava võistluse korraldajatelt raha, et see autosporti tagasi suunata. «Sellest on võimalik aru saada, aga Rally Estoniaga ei saa nii teha. Raha tuleb valitsuselt (peaaegu pool võistluse eelarvest - toim.) ja kasum läheb riigile tagasi või meile ei tehtaks niivõrd suurt investeeringut,» sõnas ta. Sellele viitas ka kultuuriminister Tõnis Lukas.