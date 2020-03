Blogi ⟩ Sloveenia ründaja neli väravat aitasid Atalanta veerandfinaali, Lepzig kukutas Mourinho ja Tottenhami

Enne mänge:

Kui Mourinho novembrikuus Mauricio Pochettinolt ameti üle võttis, lootsid Tottenhami poolehoidjad portugallaselt suuri tegusid, kuid viimased nädalad on pannud isegi paadunumad fännid kahtlema, kas kahekordses Meistrite liiga võitjatreeneris on olemas veel see maagiline miski, mis vajalik tiitlite peale heitlemiseks. Nimelt on Spurs viimasest viiest mängust kaotanud neli ning nädalavahetuselgi päästis Burnley vastu viigipunkti Dele Alli penaltist.