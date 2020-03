Itaalia endine jalgpallituus elust kriisitsoonis: olukord oli ebareaalne - nägin iga kolme minuti tagant kiirabiautot

«Nii ebareaalne oli näha iga kolme minuti tagant mööduvaid kiirabiautosid. Minu informatsiooni kohaselt on olukord Lodis endiselt pingeline ja kohalikus haiglas on voodikohad täis,» rääkis Ferri Itaalia raadiokanalile TMW.

Koroonaviirus pole 56-aastast kunagist kaitsjat mõjutanud ainult kodukohast lahkumisega. «Minu parim sõber suri ja teised tuttavad on haiglas. Üks mu semu kaotas oma isa ning sai seejärel teada, et temalgi on viirus.