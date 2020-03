Neuville´i vassimine vihastas Ogier´d

Belglasel jäi reedel võistlus elektroonikaprobleemide tõttu pooleli, mistõttu langes ta kõrgest mängust. Järgmisel päeval hilines Neuville aga 14. katse starti täpselt nii palju, et minna rajale vahetult Tänaku ees. See tähendas, et meie mehel oli rada puhtam ning Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperä elu raskem.