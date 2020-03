Roomas viibiv Eesti korvpallur: jooksma minnes kohtasin politseinikut, kes tahtis mulle trahvi teha

Tere! Mina olen Rain Veideman.

Viibin hetkel Roomas ning olen istunud kodus alates 9. märtsist saati. Koroonaviirus on kogu maailma kõvasti laastanud ning seega räägitakse igal pool: «Inimesed, palun istume kodus ja väldime igasugust kontakti teiste inimestega!»

Ma tean, et seda on praktiliselt võimatu teha, aga kõik me saame anda enda panuse ning olla kodus nii palju kui võimalik.

Kindlasti tahavad inimesed minna õue ja saada kehalist aktiivsust - olgu selleks siis jooksmine või niisama kõndimine. Võin teile tuua näite: mõtlesin ka ükspäev, et lähen õue jooksma. Aga kui nurga tagant välja läksin, vaatas mulle vastu politseionu. Ta ütles, et kui ma 280 euro eest tahan oma tiiru ära teha, siis võin minna. Aga muidu mine koju ja tiksu seal! Nii pidin ka tegema.

Rääkides kodustest tegevustest, siis meil on kindlasti hästi-hästi palju võimalusi: lugeda raamatut, lahendada ristsõnu, vaadata seriaale. Kindlasti saame ka treeni trenni kodustes tingimustes. Internet ja Youtube on paksult täis videoid ja kavasid. Kui sul treeningvahendeid pole, aitavad ka kotid ja veepudelid, millest raskused tekitada.

Minu sõnum on, et ainult üheskoos saame sellele viirusele punkti panna.

Püsige kodus!