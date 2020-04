Imeline võimalus osutus talendika rallisõitja karjääris suureks tagasilöögiks

«Eksisteerivad dokumendid, mis tõestavad, et autoga oli probleeme. See on kahetsusväärne, sest mul oli võimalus korda saata midagi erilist. Kahjuks rallispordis talendist alati ei piisa – see keerleb paljuski poliitika ja sponsorite ümber,» lausus ta.

«Alates eelmise aasta Soome rallist olen proovinud ära teha nii palju kui võimalik. Hyundai on mind oma tiiva alla võtnud. Muidugi on olukord üsna kummaline. Ma pole WRC sarjas täishooaega kaasa teinud juba pikka aega,» rääkis iirlane.

Breen mõistab, et WRC sarjas on olukord, kus andekaid sõitjaid on rohkem kui meeskondades kohti. «Loodetavasti see olukord mõne aasta jooksul muutub. Mõned sõitjatest on juba karjääri lõpusirgel,» viitas ta kahele prantslasele Sebastien Ogier’le ja Loebile.