Helde Saksamaa jalgpallitäht tegi «megaannetuse»

Keskpoolkaitsja on pärit Baierimaal asuvast väikesest Kauferingist ning märkis Bildile, et koroonakriis on raske kõigile. «Minu jaoks on kõige tähtsam toetada mu kodukohta ning sealseid ettevõtteid ja asutusi.

Lapsena käisin kauplustes pikevalt Panini kleepse ostmas. Minu jaoks on mõeldamatu, et selliseid (ta peab silmas väiksemaid poode - toim.) kohti ei pruugi enam olla.»

Keuferingi linnapea Thomas Salzberger on Neuhausile väga tänulik. «Tunneme uhkust, et ta on pärit meie linnast ning soovime talle võimalikult kiiresti tunnustust avaldada.»