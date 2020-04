Kriisa kinnitas tippülikooliga liitumist: usun, et suudan efektiivne olla

«Arizona puhul võlus mind treeneritetiim ning uskumus, et see on minu arenguks parim koht,» ütles seni Kaunase Žalgirise hingekirja kuulunud 19-aastane tagamängija.

Lõppenud hooajal sai Kriisa klubitasandil platsile nii Euroliigas, Leedu meistrivõistlustel kui ka tugevuselt teises liigas. Eestlane oli mõned kuud laenul Prienais, kuhu ta läks mullu novembris laenulepingu alusel, kuid ei saanud piisavalt mänguaega ning naasis jaanuaris Žalgirise duublisse.

Leedu tugevuselt teises liigas oli ta tiimi üks vedureid. 19 kohtumisega tõi ta keskmiselt 14,3 punkti, jagas 5,7 korvisöötu ja võttis 2,4 lauapalli.

«Mida aasta edasi, seda rohkem olen ülikoolikorvpalli lähemalt jälginud ning mõistnud, et suudaksin ka seal efektiivne olla. Mängustiililt on tegu hoopis erineva korvpalliga, kuid usun, et see võiks olla mulle hea väljakutse,» lausus Kriisa.

Arizona meeskond teeb kahe hooaja vahel suure uuenduskuuri. Võistkonna kaheksast paremast mängijast lahkub koguni seitse. Seetõttu nimetab ESPN Kriisat Arizona meeskonna ülesehitamisel üheks võtmetegijaks. «Kõige parem on (NCAA-sse) minna ilma ootusteta. Ma alustan seal nullist ning pean taas tõestama, et väärin kohta suurepärases mängijate grupis,» ütles eestlane.