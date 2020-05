Jordan loobus 100 miljonist, mille oleks teeninud kahe tunniga

Jordani endise agendi David Falki sõnul on korvpallur erinevate projektide osas äärmiselt valiv. «Ajasin talle kolme aasta eest välja diili, mis oli väärt 100 miljonit dollarit. Kõik, mis ta peale oma nime ja heakskiidu andma pidi, oli kahetunnine esinemine, kus ta oleks pidanud diili avalikkuse ette tooma,» sõnas Falk, kuid ei soostunud detailsemalt Jordanile esitatud pakkumisest rääkima.

«Jumal õnnistagu teda! Ta on olnud nii edukas ja seetõttu on tal võimalik teha, mida iganes ta tahab. Või siis mitte teha asju, mida ta ei taha. Ma tõesti imetlen teda. Ta on väga-väga valiv projektide suhtes, mille enda nime seostada,» jätkas Falk.