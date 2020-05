«Vastsündinud lapsega taaskohtumine oli parem kui ükski mäng jalgpalli MMil.»

40-aastane suunati hingamisraskustega haiglasse, ainult nädal pärast tütre Parisi sündi. Tal kahtlustati koroonaviirust ja seetõttu tuli ta kaheks nädalaks isoleerida. See oli naisele ülimalt keeruline. «Ma ei saanud oma last kaks nädalat näha, hoida ega katsuda ja see oli kõige raskem osa sellest isolatsioonist. Ainus, mida soovisin oli oma tütart lihtsalt hoida,» rääkis LeBlanc Inglismaa meediale.