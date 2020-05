Prantsusmaa lahtised võitnud Ostapenko leidis kaaslase sportlaste seast

Esimese Läti tennisistina suure slämmi turniiri võitnud Ostapenko suhtest kuus aastat vanema Karašausksega hakati rääkima möödunud suvel, kui paari nähti koos Baltic Openi tenniseturniiril. Ostapenkolt küsiti jalgpalluri kohta ka turniiri pressikonverentsil, kuid siis teatas lätlanna, et see on isiklik asi, mida ta ei kommenteeri.