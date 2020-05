Federer: ma ei näe põhjust, miks praegu treenida

Tennisemaailm on koroonaviiruse tõttu võistluspausil vähemalt 31. juulini, kuid paljud valgepallurid on juba praegu kindlad, et see kuupäev lükatakse ülemaailmsete reisipiirangute tõttu edasi. Maailma tenniseorganisatsioonid ATP ja WTA teevad hetkel aga plaane augustis taas karussellile hoog sisse lükata.

«Olen füüsiliselt terve, kuid ausalt öeldes ei näe ma praegu ühtegi põhjust treenimiseks, kuna läheb veel kaua aega, enne kui võistlustega taas pihta hakatakse,» sõnas ta vestluses Brasiilia legendi Gustavo Kuerteniga.

Küll kinnitas šveitslane, et lõpetamismõtteid ta veel ei mõlguta: «Praegu on oluline lihtsalt tervist hoida. Kui võistlused tulevad taas lähemale, on mul eesmärk silme ees ning olen uuesti ülimotiveeritud.»