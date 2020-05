Andy Murray osaleb heategevusturniiril

«Schroders Battle of the Brits» nime kandev turniir toimub suletud uste taga Roehamtoni tennisekeskuses 23.-28. juunini.

Turniiriga loodetakse koguda vähemalt 110 000 eurot, mis suunatakse kõik Briti riiklikule tervishoiusüsteemile. «Viimased kuud on kõigile väga keerulised olnud ja selle üritusega püüame midagi eesrindel olevatele meditsiinitöötajatele,» selgitas Jamie Murray. «Oleme väga palju vaeva näinud, et rahvale tuua esinduslikku ja kaasahaaravat tenniseturniiri. Sellega täname kõiki, kes on võidelnud koroonaviiruse vastu.»