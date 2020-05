Kuressaare tegi võimsa tagasituleku ning lükkas Narva tabelis viimaseks

Narva läks kohtumist Roman Nesterovski 6. ja Sadio Tounkara 40. minuti väravatest juhtuma, ent Saaremaa tuulistes oludes ei tähendanud see sugugi mängu lõppu.

See tähendab, et nelja vooruga pole Narva Trans teeninud ühtegi võitu ning asub punktiga tabelis viimasel kohal. Kuressaare teenis kolme kaotuse kõrvale esimesed võidupunktid ning on üheksandal positsioonil.