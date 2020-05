Kalle Rovanperä kolis rallikarjääri nimel Eestisse elama

«Kolisin Eestisse tänavuse aasta alguses ning nüüd on võimalik ka siin väheke aega veeta,» sõnas tänavu esimest aastat WRC-sarjas kihutav Rovanperä kodumaa meediale.

Noormehe kolimise põhjus oli vägagi lihtne – töö. «Toyota tegemised toimuvad siin, mistõttu on palju lihtsam siin läheduses elada,» viitab ta Peetris asuvale Toyota baasile.

Kuigi koroonapausil on Rovanperä sõnul ka häid külgi - eeskätt perega koos olemine - siis praeguseks on ta võidukihutamist juba tõsiselt igatsema hakanud. «See hakkab juba vaikselt tunda andma. Või tegelikult päris palju juba. Istusin viimati ralliautos Mehhikos, mis oli päris kaua aega tagasi,» sõnab ta.

Noormehe kihutamisjanu kustutamisele ei aita kaasa ka fakt, et ta on roolis istunud praktiliselt nii kaua kui mäletab. Kui pärida, millal võis ta viimati nii kaua ralliautost eemal olla, kostab Rovanperä, et ilmselt seitsme- või kaheksa-aastaselt.