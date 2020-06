Tartu Bigbanki uueks peatreeneriks sai Alar Rikberg

Peatreeneri ametisse asub 38-aastane Rikberg esimest korda. Varem on ta töötanud abitreeneri ja statistikuna Eesti koondise juures ning ammutanud teadmisi mitme välismaa tippklubi juures töötades.

«Ma loodan, et peatreenerina emotsioonid ei lähe üle pea. Ajalugu näitab päris paljusid treenereid, kes on pingil olnud rahulikud ja analüütilised, kuid peatreenerina on muutunud märgatavalt emotsionaalsemateks,» ütles Rikberg intervjuus ERRi spordiuudistele.