Soome tervisesportlane läbis treppidest üles-alla joostes maratoni

25-aastane mees veetis kogu öö astmeid mööda üles-alla tatsates ning 42 km läbimiseks kulus tal 12 tundi ja 32 minutit. Käel olnud nutikell näitas sealjuures, et Karima läbis oma katsumuse jooksul ka 5100 tõusumeetrit. Võrdluseks, Alpide kõrgeim tipp Mont Blanc on 4809 meetrit.

Pühapäeva hommikul võttis mehega ühendust ka MTV Uudised ning kuigi hääletoonilt oli Karima reibas, ei saanud sama öelda tema keha kohta. «Hommik on möödunud võrdlemisi kangelt. Üritan vaikselt taas oma jalgu liigutada ning tasapisi kõndida. Pean tunnistama, et see oli päris karm katsumus, mu sääred on siiani valusad,» tõdes noormees.